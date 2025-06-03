加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
韓國總統選舉
新聞專題
韓國總統選舉1/33
首頁 / 國際

南韓總統大選 選民盼社會回歸平靜過上好生活

2025/6/3 14:21（6/3 14:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
韓國3日舉行第21屆總統大選，民眾前往投票所將選票投給心儀的候選人。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月3日
韓國3日舉行第21屆總統大選，民眾前往投票所將選票投給心儀的候選人。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾3日專電）南韓今天舉行第21屆總統大選，是最後能將選票投給心儀候選人的機會，受訪民眾表示，希望新政府上任後能讓南韓社會回歸平靜，不再因政治而煩惱，讓所有人都能過好生活。

前總統尹錫悅去年12月無預警發布緊急戒嚴，在國會緊急表決結束戒嚴後遭彈劾下台，國政也因為這一系列事件停擺，全國上下陷入無政府的不穩定狀況。南韓在今天選舉開票結束後，選出的新總統將在4日立刻上任。

也許是因為許多選民已在事前完成投票，位在首爾市文來洞的一處投票所今天並未如先前一般大排長龍，零星市民陸陸續續來到現場投票。

一名20多歲的吉小姐向中央社表示，她希望新政府上任後，可以提出讓更多人能一起過好生活的政策，她也將自己的一票投給了提出這種政策的候選人。

另一名70歲的朴先生則表示自己投給了李在明，他認為李在明多年來的經歷讓他更接地氣，清楚基層人民的需求，有能力帶領國家度過當前的難關，「希望一般人都可以不用再因為政府煩惱，可以過好自己的生活」。

google news透過 Google News追蹤中央社

朴先生也提到北韓問題，「北韓跟我們都是同一個民族，看著他們，我真的很心痛」，認為李在明提出恢復與北韓熱線等政策，這也是他選擇支持李在明的原因之一。

南韓在5月29日、30日進行的事前投票創下34.74%次高紀錄，僅次於2022年的上屆大選；根據中央選舉管理委員會統計，投票率在今天下午3時達到68.7%。（編輯：周永捷）1140603

#南韓
#國會
#李在明
#首爾市
韓國3日舉行第21屆總統大選，圖為首爾市文來洞一處投票所內部。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月3日
韓國3日舉行第21屆總統大選，圖為首爾市文來洞一處投票所內部。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月3日
李在明
韓國總統大選登場 民眾上午6時趕第一批投票韓新政府將上任 面臨經濟與國政正常化難題
韓國總統選舉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
韓國總統大選 新總統4日直接就任無過渡期
21
更多編輯台推薦新聞：