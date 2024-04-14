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海軍濱海作戰指揮部115年成立 擬擔負24浬內防務
首頁 / 政治

海軍濱海作戰指揮部115年成立 擬擔負24浬內防務

2024/4/14 11:50（4/14 12:28 更新）
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圖為國軍1月在海軍左營基地舉行戰備演練，以左營港水域為想定場景執行聯合火力打擊操演，光華六號飛彈快艇緊急出港。（中央社檔案照片）
圖為國軍1月在海軍左營基地舉行戰備演練，以左營港水域為想定場景執行聯合火力打擊操演，光華六號飛彈快艇緊急出港。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北14日電）為強化制海戰力，海軍將成立濱海作戰指揮部，納編海鋒大隊、飛彈快艇部隊、海洋監偵指揮部等單位。知情人士今天表示，規劃民國115年成立，未來擬擔負24浬內防務，藉由綿密反艦飛彈火網嚇阻敵方。

海軍司令部回應中央社記者，指揮部統合海上監偵、打擊與通信能力岸置機動部隊，相關編設審慎評估中；另外，將依敵情威脅，建置分散式指管，提升聯合截擊作戰效能，增加防禦縱深。

中共文攻武嚇壓力不減，為強化制海戰力，台灣對美軍購100套岸置魚叉飛彈海岸防禦系統（HCDS），等到民國117年全數交運後，含國造雄風二型及三型反艦飛彈等各型反艦飛彈，總數將突破千枚；初步規劃在雲林、台南、左營、屏東（2處）及台東一帶增設海鋒大隊基地，相關工程已陸續進行中。

因應海鋒大隊擴編及國造武器量產，海軍已規劃新設濱海作戰指揮部，其中海鋒大隊（武器裝備包括雄二、雄三反艦飛彈，未來納入對美軍購的魚叉飛彈），各大隊未來將改編為北、中、南、東共4個打擊群，建立台海周邊精準飛彈制海戰力。

知情人士上午告訴中央社記者，指揮官編階為中將，轄下包含飛彈快艇部隊、反艦飛彈部隊、海洋監偵指揮部（轄下包含各雷達站）等單位，編成時間規劃在民國115年，員額由海軍內部自調。

針對濱海作戰指揮部職責，知情人士說明，目前初步規劃台灣周邊海域24浬內防務由濱海作戰指揮部及相關單位負責，藉由綿密反艦飛彈火網嚇阻敵方，但細節不便進一步透露。

知情人最後強調，無論是編成時間、職責等，目前全案仍在規劃階段，尚未完全底定。

針對未來濱海作戰指揮部將擔負24浬內防務，海軍司令部接受中央社訪問回應，指揮部統合海上監偵、打擊與通信能力岸置機動部隊，相關編設審慎評估中；另外，將依敵情威脅，建置分散式指管，提升聯合截擊作戰效能，增加防禦縱深。（編輯：蘇志宗）1130414

#海軍司令部
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