美參眾院兩黨議員再推挺台法案 促軍工業合作

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國之音（VOA）報導，多名美國國會議員昨天提出一項跨黨派、跨聯邦參議院與眾議院的新法案，目的是加強美台軍工業合作，強化台灣產業鏈韌性。

法案名為「跨太平洋盟友投資武器促進國家安全法」（Transpacific Allies Investing in Weapons to Advance National Security Act），簡稱「台灣安全法」（TAIWAN Security Act），內容要求美國國防部在法案生效180天內，向國會提交一份關於美台簽訂軍工業合作可行性及可取性的研究報告，包括與台灣簽訂協議的「戰略益處與影響」。

這項法案由民主黨籍聯邦參議員羅森（Jacky Rosen）、共和黨籍參議員蘇利文（Dan Sullivan）、共和黨籍聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Park Steel）、民主黨籍眾議員霍斯佛德（Steven Horsford）分別在兩院提出。

參與連署的還有民主黨籍參議員凱恩（Tim Kaine）、達克沃斯（Tammy Duckworth），以及共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）、恩斯特（Joni Ernst）。

羅森在社群平台X寫道：「在中國共產黨加強軍事侵略之際，我們必須強化台灣的安全和韌性…我很自豪能與蘇利文參議員帶頭提出這項跨黨派及跨兩院的法案，以深化與台灣的防務關係，提升我們民主盟友的軍備。」

史考特說，美國不能坐視中國入侵台灣及為追求世界主導權而持續攻擊民主，這必須從支持台灣做起。

羅森去年也提出「台灣網路安全韌性法案」（Taiwan Cybersecurity Resiliency Act），要求美國國防部擴大與台灣的網路安全合作，協助台灣對抗中國的網路威脅，後來被納入2024財政年度「國防授權法」（NDAA）。（編輯：曾依璇/核稿：盧映孜）1130503