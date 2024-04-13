拜登多次表明保衛台灣 學者：民眾對美信心上升

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（中央社記者吳昇鴻、吳書緯台北13日電）福爾摩沙共和會今天舉辦「美國台灣關係法45週年—邁向台美關係新里程碑」論壇。學者在會中分析，俄烏戰爭爆發後，「疑美論」說法甚囂塵上，但在美國總統拜登多次表明，會在北京動武時保衛台灣，民眾對美國的信心便逐漸上升。

福爾摩沙共和會（福和會）舉辦這項論壇，邀請學者專家與會，就台美戰略、地緣政治情勢議題交換想法。

近年美中關係低迷，美國國會友台法案增加。前美國國防部官員胡振東指出，台灣關係法的目的是協助維持西太平洋和平、安全與穩定，並授權繼續維持美國人民與在台灣人民間商業、文化及其他關係，且台灣的未來要以和平方式決定為基礎。

對於近年認知作戰帶來的衝擊，胡振東表示，中共不只在政治、軍事層面有動作，部分媒體的訊息傳遞也似乎被中共影響，這是重點議題，因為其影響的是一般閱聽眾，必須予以重視。

胡振東說，台灣面臨包含外部及內部挑戰，且中國國家主席習近平不排除動武，在這樣的背景之下，強化台灣關係法對台承諾至關重要。

至於台灣關係法與戰略模糊的概念，中央研究院博士後研究員溫賈舒指出，美方做法是清晰中有模糊、模糊中有清晰，致力嚇阻北京當局不要企圖改變現狀，同時也希望台灣具備自我防備能力。

溫賈舒分析，在俄烏戰爭爆發後，台灣民眾開始對一旦中共攻擊台灣，美國會不會派兵協防台灣這個問題起疑，當時「疑美論」相關說法甚囂塵上，但在拜登多次表明，會在北京動武時出兵保衛台灣後，民眾對美國的信心便逐漸上升。

在台灣擔任訪問學者及研究員的美國空軍退役軍官吉耐獅（Guermantes Lailari）指出，中國對外經常使用「這是內政」、「台灣問題」、「和平統一」、「分裂份子」等用詞，習近平並非第1個稱台灣屬於中國的中共領導人，不能隨意相信下任中共領導人「可能是對台灣比較好的人」。台灣關係法是有效力的法律，因為這個基礎，美台有互信機制，讓軍事領域的合作得以頻繁交流。（編輯：郭無患）1130413