羅森伯格多次訪台 涉外人士：持續強調堅實支持

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（中央社記者吳昇鴻台北11日電）美國在台協會主席羅森伯格多次訪台，部分媒體解讀美方不信任總統當選人賴清德。涉外人士今天表示並非事實，並強調美方積極結合民主盟友共同管理中國擴張主義造成的風險，羅森伯格不斷強調對台灣的支持相當堅實，沒有一句話指涉不信任賴清德。

美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）多次訪台，被部分媒體報導解讀為「美方不相信台灣」、「美中欲共管台灣」甚至「美方不信任賴清德」等說法，涉外人士今天表示並非事實。

日本首相岸田文雄、菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）近日到訪華府，涉外人士說明，除雙邊重要會談，美日菲三邊預料將發表共同聲明，新的結盟形式逐漸產生。

涉外人士表示，過去多為美日、美韓、美菲雙邊聯盟形式，而「美日菲」新的結盟態勢起源，為應對中國在西太平洋等區域製造可能出現衝突的爭端，美方必須結合所有民主盟友共同管理中國擴張主義造成的風險。

涉外人士指出，在面對中國造成的風險下，美方有辦法團結日韓，美日韓除先前大衛營（Camp David）峰會，還有定期國安會議；以戰略大藍圖來看，台灣以北出現新的結盟情形、以南也有新的結盟態勢。

談及澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），涉外人士表示，軍事同盟希望促進太平洋和平穩定，近來與其他國家商議以擴大涉及高科技研發的AUKUS「第二支柱」陣容，並考慮優先納入日本。

涉外人士說明，日本分別與澳洲、英國簽署相互准入協定（RAA），雙方將更容易在對方領土部署武裝部隊，並舉行規模更大、複雜度更高的軍事演訓，日本與菲律賓也正進行相關討論，整體印太地區結盟情勢正在形成，這是美方戰略大方向。

因此涉外人士指出，從羅森伯格抵台的對外發言中可發現，她不斷強調美方對台灣的支持相當堅實，沒有一句話指涉不信任賴清德，或是要與中國共管台灣等不實內容。

台海穩定涉及美方及其他國家利益，涉外人士說，台灣不挑釁但不示弱，必須持續加強國防力量，必須繼續與理念相近國家深化合作。（編輯：林興盟）1130411