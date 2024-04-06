羅森伯格結束訪台 重申支持台灣並慰問地震災民

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（中央社記者吳書緯台北6日電）美國在台協會（AIT）今天表示，美國在台協會主席羅森柏格今天結束訪台行程，並向受到地震影響的所有受災民眾致上美國最深切的哀悼之意，在來台的所有會面行程，羅森柏格均強調美國對台灣的支持，以及持續成長的美台夥伴關係。

AIT今天上午發布新聞稿指出，羅森柏格3月31日至4月6日訪問台灣，訪台期間與總統蔡英文、副總統及總統當選人賴清德、外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、內政部長林右昌、經濟部長王美花、以及副總統當選人蕭美琴等台灣資深領袖會面。

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AIT表示，羅森柏格也很榮幸與橫跨不同政治光譜的政黨和民意代表領袖會面，包括立法院長韓國瑜、立法院副院長江啟臣、以及跨黨派的台美國會議員聯誼會共同副會長們，並與國民黨副主席夏立言、民眾黨主席柯文哲，以及來自不同政治背景的專家學者會面。羅森柏格也參訪國立故宮博物院與院長蕭宗煌會晤。

AIT提到，羅森伯格還與台灣相關人士交換意見，討論如何在對美國與台灣都至關重要的廣泛議題上持續合作。（編輯：黃瑞弘）1130406