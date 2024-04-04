路透：谷立言將任AIT處長 約在新總統就職時上任

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（中央社台北4日綜合外電報導）3名知情人士透露，台灣的忠實朋友谷立言今年夏天將接棒孫曉雅，擔任美國在台協會（AIT）處長，與台灣新總統就職時間大約一致。

路透社報導，這些因未獲授權對媒體發言而要求匿名的消息人士告訴路透社，目前擔任美國駐日本大使館公使的谷立言（Raymond Greene）將接替AIT現任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）。

在台美沒有正式外交關係下，AIT負責處理美國和台灣之間的事務。職業外交官谷立言赴日前曾擔任AIT副處長，處長一職實際上相當美國駐台北大使。

一名消息人士說：「谷立言被視為台灣的忠實朋友，而且非常了解台灣。」

另一名消息人士表示，鑑於東京擔心中國恐對台灣採取軍事行動，會說日語和中文的谷立言也可成為台灣和日本之間有用的管道。

台灣總統當選人賴清德將於5月20日就職。

目前還不清楚谷立言何時上任，但消息人士說，時間是今年夏天，2021年7月接任AIT處長的孫曉雅任期將在今年夏天結束。

谷立言過去曾擔任美國駐中國成都和日本沖繩的總領事。距離台灣不遠的沖繩是美國軍事基地所在地。

2021年，從台北轉任東京前，谷立言曾在一場演說中表示，當他20年前首次到台灣工作時，AIT負責的一切，都與台海議題和台灣在美中關係中的定位有關。

但谷立言說，過去3年，我們的努力主要集中在深化關係和攜手合作，幫助其他國家發展經濟和民主制度。

谷立言表示：「美國不再把台灣視為我們與中國關係中的『問題』，我們將其視為推進我們自由開放印太地區共同願景的機會，也是全球渴望更公正、安全、繁榮和民主世界的人民的燈塔。」

中國認為台灣是美中關係中最敏感、最重要的議題。

美國將於今年11月舉行總統大選，這可能成為台美關係的另一個不確定因素，不過台灣外交部上週表示，相信無論最終誰勝選，美國對台灣的支持將維持不變。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1130404