台灣女婿谷立言傳再次駐台 接棒孫曉雅任AIT處長

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓28日專電）前美國在台協會（AIT）副處長谷立言2021年離台前夕曾說，離開不代表自己與美台關係的連結將畫下句點，這番話似乎為他與台灣的緣分留下伏筆；3年後的夏天，谷立言傳將回鍋主導台美第一線機構AIT。

美國駐日本大使館公使谷立言（Raymond Greene）2018年至2021年二度駐台，中、日、英語3聲道的他資歷完整，曾任白宮國家安全委員會日本與東亞經濟事務處主任、國務院東亞太平洋事務局經濟政策辦公室主任，並在這期間被遴選為亞太經濟合作組織論壇的經濟委員會主席。

谷立言的外派資歷包括美國駐中國成都和駐日本沖繩的總領事。在此之前，他曾擔任美國駐日本大使館的軍政事務組組長、AIT政治組副組長、駐日本大使館和駐菲律賓大使館的政治官，堪稱「第一島鏈」通。

這位台灣女婿還是參加日本外務省「貝克－加藤國際交流計畫」的第一位美國外交官。

根據AIT資料，谷立言既是學霸也是職場強者，不但擁有美國馬里蘭大學帕克分校的政府系與日文系學士學位，以及國際安全與經濟政策的公共管理碩士學位，也曾獲美國國防部頒發的傑出文職人員服務獎章，以及日本表揚促進美日同盟有功者的加藤良三獎，更獲得國務院多項表現優異及榮譽獎章。

知情人士將谷立言形容為友台立場鮮明的「耶誕老公公」，指他坦率且毫無距離感，對台灣事務具有相當細膩的觀察，並知無不言傳達美方看法。與谷立言分屬不同世代的前AIT處長司徒文（William A. Stanton）曾說，谷立言相當專業，在外交圈備受推崇。

谷立言駐台受訪次數少，也不常在公開場合發言，但是他對台灣的感情，或許可以從他為台灣發聲一事觀察。曾有立委對中央社表示，北京2018年不滿台灣民間發起「東京奧運台灣正名」公投，進而阻撓台灣參賽，谷立言得知後，曾積極向美國政府表達台灣運動員無法出賽的風險及嚴重性，並與日方溝通。

他駐台灣期間的能見度雖不及當時的AIT處長酈英傑（Brent Christensen），但各式活動幾乎都可見他身影，議題包山包海，舉凡網路安全、人道救援、人口販運防制乃至認知宣傳戰等非傳統安全領域，谷立言也曾在同志大遊行活動中致詞。

谷立言派駐台灣期間遭遇大疫之年，美國受到第一波疫情衝擊時，台灣馳援數百萬個口罩及大批醫療補給，他見證這批物資在AIT於內湖的倉庫轉運。

台灣2021年面臨疫苗荒，谷立言與AIT團隊日以繼夜通力合作，將250萬劑莫德納運抵桃園機場。回憶這段往事時，谷立言曾難得於公開場合感性地說，「這兩個時間點讓他最緊張、但也最有成就感。」

谷立言離台轉赴日本那年首次接受政論節目訪談，他甩開感性，改以軍事專業提醒台灣，不應將台積電當成唯一安全靠山，因為美國注意到，中國願放棄自身經濟利益來達到政治目的。

離開台灣後，與寶島的情緣仍在。谷立言去年接受駐日代表謝長廷宴請。當時謝長廷於臉書上說，「很高興有機會在官邸宴請美國駐日本大使館公使、也是台灣長年的好朋友-谷立言。」

美國國務院未對谷立言出任AIT處長的人事消息置評。（編輯：陳慧萍）1130329