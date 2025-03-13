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藝人唱和中共 賴總統：要珍惜台灣土地曾生養他們
首頁 / 政治

旅台加拿大作家關注台海情勢 推出民防手冊2.0強調有備無患

2025/3/13 14:32（3/13 15:12 更新）
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旅台加拿大作家陳約翰近日推出「韌性指南2.0版」，是一本針對台灣氣候、地理、地緣政治而寫的防災避難指南，藉由免費下載分享，傳授實用的避難和生存技巧給住在台灣的外國人。（中央社檔案照片）
旅台加拿大作家陳約翰近日推出「韌性指南2.0版」，是一本針對台灣氣候、地理、地緣政治而寫的防災避難指南，藉由免費下載分享，傳授實用的避難和生存技巧給住在台灣的外國人。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林秉學台北13日電）鑑於中國在台灣周邊軍演逐漸常態化，去年舉辦三次大規模軍演，旅居台灣的加拿大作家陳約翰近日出版外國人民防手冊2.0版電子書，供免費下載，除了提供更多遭遇天災時的生存技巧，也分析封鎖、隔離、「第五縱隊」等中共可能用來脅迫和顛覆台灣的手段。

陳約翰（John Groot）所著的「韌性手冊：給在台外國人的避難準備手冊」（Resilience Roadmap: An Emergency Preparedness Guide for Expats in Taiwan）第一版於2023年12月的一場小型民防講座發表，內容包含遭遇火災、地震、颱風和中共軍事攻擊時的生存技巧，堪稱一本萬用避難手冊。

當時他接受中央社獨家訪問時表示：「（中國領導人）習近平近日所採取的激進（對台）立場，似乎已讓戰爭的風險升高，這是我寫這本書的主因」。

陳約翰指出，台灣人有「全民國防應變手冊」，但在台灣的外國人卻沒有類似刊物，因此有必要整理一本供在台外國人參考的資訊。

他說，手冊的資料來源相當廣泛，他參考以色列和瑞典的民防系統，以及美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）的建議。此外，他也請益數名有軍事背景的國外專家。

他說，這本手冊是社區資源，希望藉由民眾自發性轉傳來提高觸及率。

至於為何選在此時發表「韌性手冊2.0版」，陳約翰說，共軍近日動作頻頻，去年5月、10月和12月分別舉辦「聯合利劍-2024A」、「聯合利劍-2024B」和「無名軍演」三次大規模圍台軍演，而就在他發表新版手冊前幾天，共軍又無預警宣布要在高雄和屏東外海40浬處舉行實彈射擊演練。

「戰爭是很難預測的」，他舉例，俄羅斯全面入侵烏克蘭前幾天，很多「有學問」的人還認為俄羅斯不會真的發動攻擊，事實證明他們錯了，「我們需要隨時做好準備」。

在新版手冊中，陳約翰新增了針對火災有毒濃煙的逃生技巧，並更新了有關無線電通訊、過濾飲水等求生技能的內容，但他著墨最多的，是對中共可能對台採取軍事手段的分析。

他指出，中國可能藉由封鎖台灣海空域，脅迫台灣接受對中方有利的條件，同時中國海警可能會以執法名義，要求所有需進出台灣港口的外國船隻向其提出申請，藉以謀求對台主權。

他續指，許多專家認為封鎖是共軍最有可能對台採取的軍事手段，因為若美、日派軍力馳援台灣，此舉較不容易演變成直接衝突。但他也說，如果台灣試圖抵抗封鎖，則有可能觸發戰爭。

他分析，與封鎖性質相近的「隔離」則可能由中國海警和海事局發起，手法與封鎖類似，但不會影響航經台灣海峽的國際船運，因此較不容易造成國際社會擔憂，台灣方面則須小心應付，避免在軍力不對等的情況下「開第一槍」。

他認為，此時由境外敵對勢力所支持的「第五縱隊」可能開始破壞基礎設施、進行恐怖攻擊，並散播假訊息，試圖製造恐慌和混亂。

另外，手冊中也包括中國對台進行「戰略打擊」（strategic strike）的想定，陳約翰寫到，此種攻擊的目標為台灣的電力、交通、通訊、軍事和政府等關鍵設施，由飛彈或無人機執行，用意在威嚇台灣人民和削弱台灣軍隊的反擊能力。

他指出，中共對台進行戰略打擊時，可能會指揮「第五縱隊」或滲透台灣內部的共軍特種部隊對台灣政治領袖進行「斬首行動」，同時發起「和平」運動，試圖分化台灣社會，降低台灣人抵抗的意志。

陳約翰指出，無論遭遇火災、地震還是空襲，最重要的是需提早擬定一份「團體避難計畫」（group emergency plan），可以分派任務給家中孩童，協助撤離長者和寵物，同時準備「應急背包」（go-bag） ，內容物應包含可即食的食物、小型收音機以及其他工具與生活必需品，並冷靜迅速地和家人移動至事先約定好的「會合點」或防空避難所。

他在手冊中多次提到提前準備和反覆演練避難計畫的重要性。

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他強調，「這些東西平時就要準備好，而不是等到事情發生前一天或下一秒才開始計畫。」

陳約翰是台灣女婿，定居台灣超過20年，曾於2020年出版「Taiwanese Feet: My Walk Around Taiwan」，書中紀錄他歷時8年徒步走遍全台海岸線的故事。他同時也經營「文化小屋」（Culture Shack）部落格，探討台灣歷史、民防、國防等議題。（編輯：王思捷）1140313

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旅台加拿大作家陳約翰指出，共軍近年對台動作頻頻，是他出版「韌性指南」的主因，因為「戰爭是很難預測的」，必須隨時做好準備。（中央社檔案照片）
旅台加拿大作家陳約翰指出，共軍近年對台動作頻頻，是他出版「韌性指南」的主因，因為「戰爭是很難預測的」，必須隨時做好準備。（中央社檔案照片）
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