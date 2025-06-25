總統指透過選舉罷免打掉雜質 黃國昌：讓人不寒而慄

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（中央社記者郭建伸台北25日電）總統賴清德表示，用民主淬鍊出國家團結的力量，要透過選舉罷免「打掉雜質」。民眾黨主席、立委黃國昌今天表示，每個台灣人都是國家的主人，不該是賴總統眼中的雜質，這言論與心態讓人不寒而慄。

賴總統22日啟動「團結國家十講」，昨天晚間出席桃園市客家青年會「在變局中堅守信念－民主、公義與未來的台灣客家論壇」，發表「團結國家十講」第二講，並以團結為主題。賴總統提到，用民主淬鍊出國家團結的力量，要透過選舉罷免「打掉雜質」。

談及賴總統「打掉雜質」的說法，黃國昌今天在立法院受訪表示，賴總統的國家十講第一場是空洞到不知道如何評論，第二場內容比第一場更令他震驚；每一名生活在這個土地上的台灣人都是國家的主人，不應該是賴總統眼中的雜質，他要問賴總統，「你要清除的雜質指的是什麼？」為什麼台灣人民在賴總統眼中變成雜質。

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黃國昌表示，賴總統去年曾說要洗滌人心，已經引發社會爭議，結果今年變本加厲，從洗滌人心到去除雜質，這樣的言論、心態讓人不寒而慄，「這是一個民主國家的總統應該說的話嗎？」

黃國昌表示，希望賴總統這番話是失言，不是他的真心話，並呼籲賴總統好好澄清道歉。（編輯：楊蘭軒）1140625