民進黨全代會28日登場 主軸更好的民主更好的台灣

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（中央社記者葉素萍台北25日電）民進黨全代會28日將登場，民進黨說，今年以「更好的民主、更好的台灣」為主軸，展現深化改革與團結前行的決心。兼任民進黨主席的總統賴清德今天說，民進黨是對內擁有民主程序可以多元競爭，對外則團結一致的政黨。

民進黨今天表示，今年全代會以「更好的民主，更好的台灣（Better democracy, better Taiwan）」為主軸，從黨主席賴清德提出的「更大的民主」出發，向社會宣示民進黨持續深化民主、強化治理、團結前行的堅定承諾。

民進黨說，這一年間，總統賴清德與行政院長卓榮泰一同率領執政團隊，歷次的滿意度民調，都獲得人民高度評價；在政黨滿意度的表現上，民進黨更在大選後蟬聯多次國內主要政黨的第一名。這屆全代會是民進黨持續執政、落實改革承諾的關鍵時刻，因此今年全代會主題為「更好的民主，更好的台灣」，展現民進黨傾聽人民聲音、堅守台灣主權，讓台灣民主變得更好的展望。

民進黨指出今年全代會主視覺以「船隻破浪前行」為意象，象徵團結力量，集眾人之力，匯集更大的民意，共同朝同一個目標前進，齊心協力乘風破浪、迎向挑戰。色彩象徵民主的多元包容與正能量，更是對台灣未來的信心與祝福。

民進黨說，在動盪與變局之中，堅持團結台灣社會，以制度改革與民主深化作為應對之道，朝向一個更進步、更多元、更強韌的台灣邁進。

民進黨表示，全代會當天將公開全新製作的主題影片，從傾聽公民社會的聲音出發，展現民進黨堅守台灣的主權，讓台灣民主變得更好的展望，也凸顯民進黨不是為了權力而執政，而是為了讓公義成為日常的核心信念，願意承擔、勇於傾聽的政黨，才能贏得人民的信任，真正實踐「更好的民主」。

全代會當天，民進黨規劃黨旗進場儀式，由黨內青年擔任旗手，象徵民主傳承之意並製作標語帆布袋。

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另外，民進黨發言人吳崢今天在中常會後轉述賴清德談話表示，本週六是一年一度的全國黨員代表大會，他要先和負責籌備的黨部人員說聲辛苦了。

賴清德說，民進黨是對內擁有民主程序，可以多元競爭，對外則團結一致的政黨。他非常期待在當天和全體黨代表報告這一年工作成果，並了解來自全國各地的寶貴意見，讓民進黨可以持續向前。（編輯：翟思嘉）1140625