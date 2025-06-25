屏東火車站民眾與街友衝突 縣府受理陳情

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）屏東趙姓男子23日在屏東火車站與街友發生肢體衝突，隔天跑到屏東縣政府要求縣長周春米道歉。縣府今天表示，受理陳情後啟動訪查，衝突事件也已進入司法程序。

屏東縣警察局屏東分局今天說明指出，23日晚間9時許，59歲趙姓男子在屏東火車站內與1名街友發生衝突，隔天趙男前往縣政府陳情，要求縣長為街友行為道歉；趙男並無脫序或違法行為，有關指稱打架傷害部分，由鐵路警察局屏東派出所受理。

縣府今天新聞稿表示，24日至屏東火車站查訪，並檢視趙男相關影片，目前並無發現街友索取金錢進而打人資訊，但有趙男因不當穢言、三字經等言語爭執，而衍生出與街友間肢體衝突。另外，鐵路警察局高雄分局屏東派出所已完成趙男筆錄，後續將持續通知相關人員製作筆錄，進入司法程序，以還原真相。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

縣府社會處表示，屏東火車站地處交通樞紐，生活資源取得容易，多數街友選擇駐足於此，為重要訪視熱點；因適逢暑假，車站多人出入，為提升往來旅客安全，將加強清消整潔，預先張貼公告每週消毒清掃時間，如未收拾的街友個人物品，將移至台鐵屏東車站行李房旁放置；另外，警方也將增加巡邏，提升見警率，讓民眾安全更放心。

屏東縣政府表示，街友議題涉及多重層面，需多單位共同處理，團隊持續與台鐵屏東站攜手合作，以民眾安全為首，並在市容環境與街友生存權益間取得平衡。（編輯：吳素柔）1140625