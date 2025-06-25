新北電動公車安全總檢查 交通局：不影響班次

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（中央社記者趙敏雅新北25日電）北市日前發生大都會客運電動公車火燒車，新北市交通局今天說，已要求同型車進行詳細系統總檢查，含台北客運與三重客運640、656、637路線公車，期間調派支援，不影響班次。

一輛由華德動能出廠的262路公車16日晚間行經台北市敦化北路時突然起火燃燒，初判可能是電池故障引起火燒車，但確切肇因仍待鑑定報告出爐，台北市公共運輸處日前表示，國家運輸安全調查委員會、消防局鑑識小組1個月後會各出1份鑑定報告釐清肇因。

新北市政府交通局透過新聞稿指出，繼日前完成全市265輛電動公車的電池系統及場站充電樁檢測後，針對發生火燒車事故的同型車輛，也要求台北客運與三重客運640、656、637路線公車，自23日起由車廠加派技術人員進行更詳細系統總檢查。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，新北市共有同型車輛56輛，包括台北客運656路26輛、640路10輛，以及三重客運637路20輛，3條路線電動公車總檢查期間均調派其他廠牌電動公車或柴油車輛支援，不影響班次與服務。

林詩欽說，台北客運已於23、24日由車廠派員完成檢查，結果正常；三重客運則於25、26日檢查20輛637路公車，截至今天上午，所有車輛與場站充電設備均未發現異常。

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林詩欽指出，火燒車事故發生後，新北市立即全面啟動電動公車電池系統與充電設施檢查，當中5輛車輛檢測出異常，經停用維修後已恢復營運；部分場站也曾發現充電異常狀況，經處理後目前皆已正常使用。

交通局表示，已要求各公車業者加強車輛日常檢查與場站充電安全維護，並落實電動公車防災演練與緊急應變訓練，提升駕駛員與場站人員面對突發狀況的應對能力，確保民眾搭乘安全。（編輯：林恕暉）1140625