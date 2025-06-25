立委爭取台積1奈米廠進駐橋頭 經長：若條件佳可推薦

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（中央社記者曾智怡台北25日電）民進黨高雄市立委邱志偉等爭取台積電1奈米廠進駐橋頭白埔產業園區。經濟部長郭智輝表示，若條件佳可向台積電推薦，並朝比照楠梓2奈米廠報編國科會的方向努力，只要能繁榮地方並促進台積電更有競爭力，經濟部均全力以赴。

民進黨高雄市立委邱志偉與許智傑今天召開記者會，希望爭取台積電1奈米廠進駐橋頭白埔產業園區，幫助高雄未來推動AI產業。

邱志偉稍晚在立法院質詢指出，台積電設廠有其評估程序，但政府也要提供優質生產環境，位於北高雄的白埔產業園區，沒有缺水缺電問題，土地也已通過環評，全台要符合條件地點沒幾個，其中一個就在高雄橋頭科學園區、路竹科學園區中間，未來將打造先進製程軸心帶。

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邱志偉指出，台積電兩奈米廠已在楠梓，若能往北串連橋科、路科，在白埔業園區設1奈米，市長、立委均全力支持，希望中央協助向台積電推薦這個優質地方；他補充，此處有大型醫院、商場、捷運、雙交流道，員工生活機能方便。

郭智輝表示，若白埔產業園區條件如立委所說，可向台積電推薦，但台積電是希望進駐科學園區，而白埔為產業園區。至於可否比照楠梓2奈米廠報編國科會，他表示，可朝此方向努力，只要能繁榮地方、促進台積電更有競爭力，經濟部全力以赴。（編輯：林淑媛）1140625