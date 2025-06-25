加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
副校長廖婉君遭疑經歷涉假 台大：依法處理
首頁 / 地方

身障者職場合理調整7月上路 北市重點輔導600家

2025/6/25 15:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北25日電）勞動部「身心障礙者職場合理調整行政指導」7月生效，台北市勞動力重建運用處邀逾600家進用身障者企業、機關，7月參與重點輔導，可導入專業協助合理調整工作，讓實務運作順暢。

為促進身障者就業，除已有「身心障礙者權益保障法」規範企業達一定員額應進用身障者，違者開罰；還需導入輔助，方能促進實務運作可行、和諧。

台北市勞動力重建運用處副處長葉思延告訴中央社記者，上述行政指導的關鍵就是「合理調整」，7月16、18日將辦理2場次「職場合理調整概念與實務教育訓練」，協助企業、機關就勞工的身障別需求落實合理調整。

他舉例，例如想招聘身障勞工的企業，若不知道怎麼做才可行，可向北市勞動力重建運用處詢問，會協助評估整體內容，並可導入師大團隊，就企業或機關的職缺性質、工作內容等，規劃拆解作業流程、調整分工或工作時間等後，再招聘、媒合適合的身障者上線。

葉思延再舉例，若已進用身障者，但勞資雙方對工作的執行實況產生歧見，雙方皆可提出「合理調整」的申請，可導入台北醫學大學，針對身障別的需求調整硬體設備、搭配輔具等改善問題。

他說，「合理調整」對雙方來說，都要具備合理性，雇主需評估相關支出能負擔，若有政府補助資源可運用，也會適時引介善用；相關變動，勞工也要能適應。

葉思延說，至4月，北市法定應足額進用身障者的義務企業4197家，其中700多家未足額進用；7月舉辦的輔導活動，邀請台北市企業工會及10人以上足額或超額進用企業及北市府各機關逾600家，藉此重點輔導。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

葉思延說明，為促進身障者能在教育、工作、醫療、文化、交通等領域有同等條件和機會參與，聯合國「身心障礙者權利公約（CRPD）」於2014年國內法化，制定「身心障礙者權利公約施行法」。

勞動部為落實其中的重要概念「合理調整」，除113年1月編制「身心障礙者就業服務合理調整指引手冊」，114年4月9日發布訂定「身心障礙者職場合理調整行政指導」，7月1日將生效。（編輯：張銘坤）1140625

#台北市
#台北醫學大學
#勞動部
#葉思延
葉思延
「神之摩手」北市視障按摩賽 5/15開放報名
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：