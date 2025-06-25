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台大副校長廖婉君：未違反學倫 將採法律行動

2025/6/25 16:13（6/25 16:25 更新）
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台灣大學副校長廖婉君。（中央社檔案照片）
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（中央社記者許秩維台北25日電）台大副校長廖婉君遭爆料質疑學術經歷造假，廖婉君今天發布聲明澄清，自己並未有違反學術倫理的行為，嚴厲譴責不實言論，將採取法律行動，捍衛學術聲譽及人格。

媒體報導，有爆料指控台灣大學副校長廖婉君涉嫌學術成就造假，她長年對外聲稱其研究成果被納入國際通訊標準，但查證國際標準文獻，並未發現其技術紀錄，爆料者質疑廖婉君相關學術經歷涉嫌造假，卻藉此獲得台灣十大傑出女青年等多項獎項，誤導社會長達20餘年。

台灣大學副校長廖婉君今天發表聲明指出，她未有違反學術倫理行為，周刊登載爆料內容均非事實；她雖於111年間遭人不實檢舉學倫爭議，經數年調查，過程經國際標準組織現任副主席暨領域專家確認，最終由台大學術倫理委員會於113年12月決議不構成違反學倫。

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聲明提到，她所涉學倫爭議，已經由高度專業性的學倫會釐清，但匿名的S教師仍悖於客觀事證，執意片面提供媒體不正確且不完整資訊，惡意散布不實言論影響公眾輿論，甚不可取，嚴重侵害她名譽權及人格權甚鉅。

廖婉君於聲明中表示，學術聲譽之於學者，有如皇后貞操般不容任何質疑，她再次嚴正聲明絕無違反學術倫理事實，並嚴厲譴責S教師蓄意散布不實言論的行為，她將採取一切法律行動，捍衛學術聲譽及人格，絕不容任何不實污衊。（編輯：吳素柔）1140625

#台灣大學
#學術倫理
#廖婉君
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