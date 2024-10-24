凌濤論文抄襲爭議 陽明交大：未適當引註已修改完成

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（中央社記者陳至中台北24日電）旅美教授陳時奮稱國民黨智庫副執行長凌濤碩士論文涉抄襲，陽明交大今天表示，經審議認定涉及「未適當引註」，已於去年3月通知，並於6月完成論文修改，沒有撤銷學位。

陳時奮19日在臉書（Facebook）表示，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤取得交通大學企管碩士的論文，涉及大規模抄襲；凌濤則在臉書回應，他的論文已接受學倫會檢驗，毫無問題。

陽明交大今天發布聲明，於民國111年9月30日接獲匿名檢舉信函，後經「形式要件審查」、「學術倫理案件調查小組」多次會議作成處置建議，並經「學術研究誠信委員會」程序；審查結果認定，凌濤學位論文涉及「未適當引註」的違反學術倫理情形。

後續，經陽明交大「學生學術倫理審議委員會」作成學生獎懲處分決定後，於112年3月10日將處分通知書送達凌濤，要求將涉及違反學術倫理的地方，確實修改並辦理論文抽換程序。

陽明交大主任秘書蔡金吾今天傍晚接受中央社記者電訪表示，學生懲處結果涉隱私，因此不便對外公布，但學校「不會說都不處理」。

蔡金吾說，凌濤論文問題主要涉「未適當引註」，沒有嚴重到須撤銷學位，去年3月通知後，凌濤已於6月完成修改「未適當引註」的部分。

陽明交大聲明中強調，對於學術倫理檢舉，都會依法受理，如果後續有新事證被提出，仍會秉持公平公正嚴格程序審慎處理。（編輯：陳仁華）1131024