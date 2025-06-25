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新店瑠公圳老宅拆除案 新北：列為暫訂古蹟將現勘

2025/6/25 15:57
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（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北市府今天表示，新店瑠公圳蔡金木老宅糾紛，是農田水利會出售予民間建商所生訴訟，市府無權決定是否拆除。市府收到登錄文化資產申請後，已向法院說明，將進入現勘及審議。

反共護台志工聯盟24日召開「侯侯報私仇？罷免連署站遭突襲拆遷」記者會，包括民進黨立委陳培瑜、瑠公圳蔡金木老宅屋主賴碧珍、罷免團體代表、政治工作者出席。

會中指出，屋主提供老宅當作罷免連署站後，法院通知6月26日執行強制拆除，質疑在政治敏感時刻被突襲拆屋，是遭到報復。

新北市政府今天發布澄清聲明表示，6月23日收到蔡金木宅賴女士申請登錄文化資產，24日即發文法院說明此案法定程序；市府文化局依法將蔡宅列為暫定古蹟，後續將進入現勘及審議程序。

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新北市府強調，從頭到尾按照相關法律規定持續辦理此案，卻被無端指控、影射抹黑，「到底誰才企圖以政治干預行政、以政治介入司法。」

市府說，蔡宅興建於瑠公圳農田水利會的土地上，該土地後續由農田水利會出售給民間建商，因而產生土地返還及建物拆除之民事糾紛。新北市府並未涉入此訴訟，更無權決定拆除與否。（編輯：李錫璋、林恕暉）1140625

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