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與以色列停火 伊朗28日替將領、科學家舉行國葬

2025/6/25 14:46
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（中央社德黑蘭25日綜合外電報導）伊朗和以色列結束為期12天的戰爭後，伊朗通訊社（IRNA）報導，德黑蘭當局將於28日舉行國葬，送戰事中喪命的高階軍事將領和首席科學家最後一程。

法新社報導，伊朗與以色列昨天同意停火，伊朗通訊社今天指出，「在猶太復國主義政權侵略期間犧牲的指揮官和科學家，國葬將於週六（28日）上午8時（格林威治時間4時30分）」在德黑蘭（Tehran）舉行。

伊朗通訊社指出，在6月13日戰爭首日陣亡的革命衛隊（Revolutionary Guards）指揮官沙拉米（Hossein Salami）將於26日安葬。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140625

#伊朗通訊社
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#以色列
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