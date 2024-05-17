侮辱公務員罪違憲案 憲法法庭5/24宣判

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（中央社記者林長順台北17日電）「卡神」楊蕙如被控利用網路PTT論壇侮辱外交部駐大阪辦事處，被依侮辱公務員罪判刑5月確定。楊女認為侮辱公務員罪違憲，聲請釋憲，憲法法庭今天公告於5月24日下午3時宣判。

刑法第140條規定，於公務員依法執行職務時，當場侮辱或對於其依法執行之職務公然侮辱者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。

民國107年9月颱風燕子侵襲日本，大阪辦事處因網路瘋傳未提供台灣人妥善協助而飽受抨擊，楊蕙如提供網路供友人上網推波助瀾，從網路迅速擴散。台灣高等法院依侮辱公務員罪判刑5月徒刑，得易科罰金確定。

楊蕙如認為，刑法第140條規定限制人民受憲法第11條保障的高價值政治性言論自由，淪為箝制人民表達意見自由的工具，與法律明確性原則相悖，亦欠缺急迫且特別重要的公共利益，牴觸憲法第23條比例原則，聲請釋憲。

憲法法庭受理楊女案件後，與其他聲請案件併案，去年12月26日進行言詞辯論，辯論終結，依法應於3月底前宣判，但3月間公告依憲法訴訟法第26條第2項規定，延後宣判。

憲法法庭今天公告，侮辱公務員罪釋憲案於5月24日下午3時於憲法法庭（司法大廈4樓）宣示判決，屆時開放旁聽及網路直播。（編輯：方沛清）1130517