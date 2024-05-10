士檢逾期上訴致北市議員林杏兒當選確定 書記官記過懲處

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（中央社記者謝幸恩台北10日電）士林地檢署對國民黨台北市議員林杏兒提起當選無效一審敗訴，因書記官收文疏失導致逾期上訴，遭高等法院駁回確定，日前高檢署同意士檢對書記官予以記過1次的懲處。

全案起於，前國民黨中常委蕭景田等人為求林杏兒當選，涉嫌行賄多名里長候選人。士林地檢署先依違反公職人員選舉罷免法，對林杏兒提起當選無效之訴，另依選罷法投票行賄罪等起訴蕭景田等人。

士林地方法院去年7月14日就當選無效之訴做出一審判決，認為林杏兒並未知悉及授意蕭景田涉行賄，士檢舉證不足，判士檢敗訴。士檢上訴，二審由台灣高等法院審理，認為士檢上訴晚1天，裁定駁回上訴確定。

法務部隨後督導台灣高等檢察署查明事實，案經高檢署行政調查後認定，由於林杏兒當選無效之訴的一審判決書，去年7月18日由士檢收判，因承辦收文的書記官處理文件數量過多，遲至7月20日才蓋上收文章。

檢察官誤認本案上訴期限至8月9日屆滿，但確切上訴期限為8月7日，因此認定收發過程有疏失，沒有不當外力介入。

士檢於案發後，積極改善精進收文業務流程，並調離此名書記官的職務，依照法務部及所屬各機關人員共同獎懲標準表、獎懲案件處理要點等規定，提報地檢署考績委員會，把懲處決議函報高檢署審查，日前高檢署審查同意予以記過1次的懲處。（編輯：方沛清）1130510