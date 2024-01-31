涉林杏兒賄選案第2波偵結 士檢起訴16人

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（中央社記者謝幸恩台北31日電）前國民黨中常委蕭景田等人涉為求北市議員林杏兒當選，以現金行賄多人，士檢去年提起公訴，日前第2波偵結，依有投票權人收受賄賂罪起訴涉收賄17萬元的16名時任里長候選人。

士林地檢署起訴書指出，蕭景田、曾姓樁腳認為國民黨副發言人林杏兒角逐台北市第1選區（士林、北投）議員時選情不佳，有落選之虞。

起訴書指出，民國111年11月22日至23日，蕭景田等人拜訪以每票新台幣1萬元至2萬元不等金額，向16名時任里長候選人賄選，並表示：「林杏兒選情告急，信封內的錢是一點意思，希望幫忙支持」。

士檢指出，16人到案後，其中14人坦承收賄，卻辯稱現金為蕭景田基於私人情誼贊助，或辯稱錢是國民黨補助里長的競選經費，並未交代要支持林杏兒。

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檢察官認為，16人共計收賄17萬元，違反刑法有投票權人收受賄賂罪，依法提起公訴，若此16人審理中坦承犯行，且有悔悟實據時，建請法院給予緩刑宣告，以勵自新。

此外，蕭景田等人被控現金行賄多名里長候選人，士檢去年第1波偵結起訴，目前由士林地方法院審理中；至於士檢對林杏兒提起民事當選無效之訴，一審敗訴，因士檢晚一天上訴，去年8月遭台灣高等法院駁回確定。（編輯：張銘坤）1130131