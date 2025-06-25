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副校長廖婉君遭疑經歷涉假 台大：依法處理
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新北男欠債未還遭強押 北市警火速逮3嫌送辦

2025/6/25 15:01
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（中央社記者黃麗芸台北25日電）新北市62歲張男因借錢周轉延滯還錢，20日遭債權方押走，其家人協商未果後報案，北市警方火速鎖定犯嫌身分，並於昨天中午於新北市樹林區逮捕3嫌，並成功救出被害人。

台北市警察局大同分局昨天凌晨2時許接獲新北市警方單一窗口轉入一起民眾遭妨害自由案，初步了解為居住新北市的張男因向他人借貸周轉，並商議分期還款，前兩期都如約付款，但第3期的新台幣20萬元無法繳付，雙方引發債務糾紛。

張男於20日接獲債權人聯繫後便未返家，並被帶至新北市三峽區三樹路一帶進行看管及控制；張男家人於21日晚間9時許和債權人相約於台北捷運中山站6號出口協商債務未果，才於24日凌晨2時許向新北市警方報案。

大同分局獲報後，立即組成專案小組循線追查，迅速鎖定35歲陳男、52歲陳男及34歲鄒女涉嫌重大，經報請士林地檢署指揮偵辦。

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經掌握3嫌於24日中午12時許將張男帶至其新北市樹林區公司處理債務時，迅速逮捕3嫌到案，並成功救出張男。

同時，現場查扣第2級毒品依托咪酯煙彈3顆、菸油2罐及智慧型手機6支等證物一批，全案詢後依涉妨害自由、毒品危害防制條例移請士檢偵辦。（編輯：張銘坤）1140625

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