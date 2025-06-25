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副校長廖婉君遭疑經歷涉假 台大：依法處理
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7旬翁爬3公尺高樹採果受困1小時 中市警消助脫身

2025/6/25 15:00（6/25 15:31 更新）
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台中市73歲吳姓男子日前到石岡區整理自家果園時看見芒果樹結果，他爬上約3公尺高的樹上後，疑因單腳踩空卡在樹梢近1小時，警消獲報協助脫困。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年6月25日
台中市73歲吳姓男子日前到石岡區整理自家果園時看見芒果樹結果，他爬上約3公尺高的樹上後，疑因單腳踩空卡在樹梢近1小時，警消獲報協助脫困。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年6月25日
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（中央社記者趙麗妍台中25日電）台中市73歲吳姓男子日前到石岡區整理自家果園時看見芒果樹結果，他爬上約3公尺高的樹上後，疑因單腳踩空卡在樹梢近1小時，熱心民眾經過發現報警，警消協助脫困。

台中市東勢警分局今天發布新聞稿表示，土牛派出所日前接獲民眾通報，1名老翁卡在樹上多時需要幫助。員警趕往現場，發現老翁卡在3公尺高樹上，意識清楚、無任何外傷。

新聞稿指出，台中市石岡區消防分隊獲報出動人車救援，經使用梯架及繩索技術將受困老翁順利救下，救護人員評估，受困的老翁飽受驚嚇，但無外傷不需送醫。

東勢警分局表示，老翁脫困後，疑受到驚嚇，他支支吾吾無法站立及正常表達，員警遞水及耐心安撫老翁情緒後，他慢慢恢復自行返家。

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警方指出，老翁家住太平區，每週固定到石岡區整理自家果園，他看見芒果樹已結果，便爬上約3公尺高的樹上採摘芒果，疑因單腳不慎踩空卡在樹梢無法自行脫困，他身上沒有手機可求援，受困樹上將近1小時。

東勢警分局提醒民眾，長者外出多活動有益於身心健康，但仍應考量自身體力與環境安全，從事較高風險活動或至相對危險區域時，應找他人陪同或是攜帶通訊設備。（編輯：戴光育）1140625

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