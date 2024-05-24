馬斯克預言：AI將奪走所有工作 上班變成興趣

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（中央社巴黎23日綜合外電報導）美國科技業億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天表示，人工智慧（AI）將會奪走我們所有人的工作，但這樣未必不好。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，馬斯克在法國首都巴黎舉行的年度「科技萬歲」（VivaTech）新創展中一場會議上透過視訊表示：「（未來）很可能我們沒有人會有工作。」在他描繪的未來，工作將是「非必要的」。

馬斯克說：「如果你想做的工作有點像是休閒嗜好，你就能從事一份工作。不然的話，任何你想要的商品和服務，AI和機器人都將會提供。」

馬斯克進一步表示，這種假設情況要能成真，有必要有「全民高收入」（universal high income）。他的說法是相對於「全民基本收入」（universal basic income），但他沒有透露那會是什麼情況。

馬斯克還說：「（屆時）商品和服務都不會出現短缺。」

報導指出，過去幾年AI能力突飛猛進，快到讓監管機關、企業和消費者跟不上，都還在設法搞清楚該如何負責任地運用這項科技。隨著AI應用在市場上擴散，各行各業及各類職缺將如何變化，相關疑慮也持續增加。

不過，麻省理工學院（MIT）計算機科學暨人工智慧實驗室的研究人員今年1月發現，職場上採用AI的速度，比一些人原本預期和憂心的情況慢很多。

他們的報告表示，先前被認定恐怕會受到AI威脅的工作，目前對雇主而言大多還不具自動化的經濟效益。

馬斯克在會議上又說：「真正有意義的問題將會是：當電腦和機器人做任何事都能做得比你好，你的生命還有意義嗎？」

不過他「確實認為，在這個...我們可能讓AI有意義的那個（世界），人類或許仍然有其可扮演的角色」。（譯者：何宏儒/核稿：張正芊）1130524