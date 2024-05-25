台科大畢典85歲畢業生 黃哲武捐獎學金傳承勤學

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（中央社記者陳至中台北25日電）台科大今天為3000多名學生舉辦畢業典禮，其中有一名「高年級畢業生」受到矚目。今年85歲的黃哲武曾創辦先鋒機械公司，退休後重返校園取得碩士學位，還捐獎學金傳承勤學精神。

黃哲武出身貧窮，工專畢業後便前往電線電纜公司任職，35歲創辦先鋒機械公司，從此每天都不得閒。直到第二代接班後，他才在「白髮蒼蒼」的年紀重返校園。

黃哲武回憶年輕時上學，每天早上4時就要起床，從家裡走到楊梅站坐火車到台北，雖然很辛苦，但絲毫不影響學習的熱忱。

創業後，公司逐漸發展成為全球知名電線電纜設備供應商，後來轉型智慧製造，經營模式與之前大相逕庭，需要接受新的科技經營管理觀念，黃哲武每天除了散步運動，還會花4小時在網路上閱讀新聞、學習新知識。

退休後的黃哲武，沒有職場上追逐升遷的壓力，更能以放鬆心情開心學習。他幽默地說，台科大的師長及和同學都相當「敬老尊賢」，讓他學習起來身心愉快。雖然體力和記憶力已大不如前，但勤用腦力不斷學習，既能減緩衰退，還能擴大社交範圍，可說是一舉兩得。

黃哲武鼓勵青壯年持續進修，保持好奇心，多與不同領域的人交流，「活到老、學到老很重要。」同時，為了將勤學精神永續傳承，他也捐贈新台幣50萬元設立管理學院「黃哲武獎學金」，讓弱勢學子可以安心就學築夢。

台科大校長顏家鈺今天在畢業典禮上指出，如今的畢業生，正面臨具有智能生成式人工智慧（AI）衝擊的世代。人類與AI的第一線正面交鋒，需要學習有效使用。

顏家鈺表示，當人類當把資料交給AI的時候，AI也在吸收人類辛苦研究的知識。他期許年輕世代瞭解「使用人工智慧倫理，掌握它但是不要被欺騙或是利用」。時時存著回饋社會的心，用關懷支持，促進社會轉變。（編輯：李亨山）1130525