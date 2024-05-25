台大校長陳文章勉畢業生培養挫折忍耐力 韌性商數更重要

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（中央社記者吳欣紜台北25日電）台灣大學今天舉行畢業典禮，台大校長陳文章表示，培養挫折忍耐力是現代學生的重要課題，也勉勵畢業生學習與不同特質、能力更強的人相處合作，將有助於脫離困境，獲得成功。

台大今天舉行112學年度畢業典禮，今年學士班畢業生、碩士班及博士班畢業生總計1萬1020人，且今年也有首名校學士畢業生。

陳文章今天致詞時指出，現在是資訊傳遞快速的時代，雖帶給大家生活和學習上的便利性，但網路社群缺乏節制的評論及聲量的高低變動，常常帶來焦慮不安。

陳文章說，台大學生來自各校菁英，競爭激烈，學業成績及研究成果的比較也讓部分學生容易產生挫折感，因此培養挫折忍耐力是現代學生的重要課題。

陳文章提到，過去教育強調IQ、後來強調EQ，但這都不足以應對未來挑戰，現在韌性商數（RQ）更重要，也就是面對挫折、挑戰自我、克服困難、而終有所成的能力，這是未來大學教育必須注入的重要元素。

陳文章也以台大傑出校友、國際航電股份有限公司 （Garmin） 董事長暨創辦人高民環的創業故事為例指出，高民環始終抱持「挑最難的下手」的工作態度，以無比的心理韌性超越自己，因此開發第一個美國聯邦航空總署 （FAA） 核准的全球定位系統 （GPS），帶領公司起死回生。

陳文章說，這顯示強大的心理韌性，在面對重大難關時能順勢而為，更有「谷底反彈」的力量，他也勉勵畢業生學習與不同特質、甚至能力更強的人相處和合作，將有助於脫離困境，獲得成功。（編輯：李亨山）1130525