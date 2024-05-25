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賴奕達地理專長跨域交通 台大首名校學士畢業生

2024/5/25 10:52（5/25 11:24 更新）
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台大25日舉行畢業典禮，原本主修理學院地理環境資源學系的學生賴奕達以「空間政策與規劃科學領域」獲得校學士畢業證書，成為台大「校學士」制度的首名畢業生。中央社記者吳欣紜攝 113年5月25日
台大25日舉行畢業典禮，原本主修理學院地理環境資源學系的學生賴奕達以「空間政策與規劃科學領域」獲得校學士畢業證書，成為台大「校學士」制度的首名畢業生。中央社記者吳欣紜攝 113年5月25日
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（中央社記者吳欣紜台北25日電）台灣大學推動「校學士」制度，讓學生自行調配領域專長和4年課表，訂出專屬的學位，台大學生賴奕達以「空間政策與規劃科學領域」獲得校學士畢業證書，為台大第一人。

為了鼓勵學生自主學習，台灣大學推動「校學士」制度，透過法規鬆綁，讓學生跳脫傳統科系，自行組合學分學程或領域專長，自訂出4年的學習模組，並完成研讀後獲頒校學士學位。

台大今天舉行畢業典禮，原本主修理學院地理環境資源學系的學生賴奕達以「空間政策與規劃科學領域」獲得校學士畢業證書，成為台大「校學士」制度的第一位畢業生。

賴奕達原本主修理學院地理系，後因對交通運輸有興趣，因此申請校學士制度，在大三時跨域學習工學院土木系及社會科學領域的課程，截至今年畢業，總計修約170、180學分。

賴奕達今天分享，他對交通相當有興趣，所以很明確知道自己想將地理GIS技術運用在交通上，因此他很清楚知道自己必須多修運輸規劃、鐵路相關課程，有利於自己運用校學士制度來安排學習模組。

但賴奕達也坦言，有時修課會遇到某些必修課程沒有開，因此就必須透過學校彈性制度來解決，像是校學士是以個人為單位來做修課計畫審核，若老師開不出課就可以跟學校討論是否可以用相近的課程來代替，所幸最後幸運拿到畢業證書。

對於校學士制度，賴奕達分享，有些同學希望探索更多領域，透過校學士制度可以跨越學系限制，修行自己有興趣的其他領域課程，至於有明確目標想要追尋新的領域、綜合不同領域來修讀的同學，也可以透過校學士制度獲得系統性支持，包含修課權限、畢業學分、學位領域等的認可。

賴奕達說，他後續會在台大地理系念碩士班，盼能夠延續自己在大學部所做的鐵路立體化研究，繼續探究鐵路立體化是否為都市構造帶來改變、是否真的能夠達到都市縫合的效果。

台大表示，校學士制度實施2年以來已有來自各學院50名同學就讀，包括人機互動、國際經貿暨工商心理學等新興自訂領域，充分展現學生自主、跨域、創新的能量與實踐力。（編輯：李亨山）1130525

#台灣大學
#交通
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