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投出完全比賽 佐佐木朗希年薪暴漲至1800萬

2022/12/24 17:06（12/24 17:13 更新）
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日本職棒千葉羅德海洋隊21歲投手「令和怪物」佐佐木朗希24日跟球團換約後，推估明年加薪5000萬日圓到8000萬日圓（約新台幣1800萬）。（共同社）
日本職棒千葉羅德海洋隊21歲投手「令和怪物」佐佐木朗希24日跟球團換約後，推估明年加薪5000萬日圓到8000萬日圓（約新台幣1800萬）。（共同社）
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（中央社東京24日綜合外電報導）日本職棒千葉羅德海洋隊21歲投手「令和怪物」佐佐木朗希，今年投出「完全比賽」表現亮眼，今天跟球團換約後推估明年加薪5000萬日圓到8000萬日圓（約新台幣1800萬）。

日本日刊體育報導，佐佐木表示獲得球團給予好的評價，球團也希望下個球季能爭取更多勝利，「我不會滿足現狀，會把目標放在更高的地方」。

佐佐木今年4月10日對戰歐力士猛牛隊時，投出日本職棒睽違28年的完全比賽；同場賽事還創下連續三振13名打者，改寫日職高懸64年的連續三振9人紀錄。他跟年僅18歲的同隊捕手松川虎生創下豐功偉業，獲金氏世界紀錄認證「在職業棒球完成完全比賽最年輕投捕搭檔」。

佐佐木今年球季先發20場，戰績9勝4敗、防禦率2.02。

以羅德隊陣中高中畢業第4年球員的年薪來說，佐佐木一舉超過2006年西岡剛的5100萬日圓，創羅德隊史新高。

至於日職其他球團的高中畢業第4年球員年薪，大谷翔平及達比修有分別都是2億日圓、田中將大1億8000萬日圓、松坂大輔1億4000萬日圓。日媒強調上述年薪都是推估值。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1111224

#佐佐木朗希
#松川虎生
#日本
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