陳冠宇對國家隊有不同觀點 看好呂彥青當拆彈手

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32歲的左投陳冠宇（圖）被選入經典賽集訓名單，他直言上屆經典賽讓他對國家隊的觀點有點改變，身為陣中相對資深的投手群，他表示會想辦法發揮優勢，讓教練團看到優點、全力幫助球隊。中央社記者謝靜雯攝 112年1月29日

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（中央社記者謝靜雯斗六29日電）32歲的左投陳冠宇被選入經典賽集訓名單，他直言上屆經典賽讓他對國家隊的觀點有點改變，身為陣中相對資深的投手群，也會扮演提醒學弟的角色，並看好呂彥青扛起關鍵拆彈手角色。

陳冠宇是2017年世界棒球經典賽代表隊成員，此次再被選入經典賽集訓名單中，他表示會想辦法發揮優勢，讓教練團看到優點、全力幫助球隊。

陳冠宇表示，上屆打經典賽也讓自己對代表隊觀點改變，上屆狀況不算理想，但也因此學到很多經驗，上場無論如何都會全力以赴。

身為此次陣中相對資深的投手，陳冠宇表示，大家從小打球，在這個圈子彼此都算熟悉，短期賽事需要注意的東西很多，有很多細微的地方，學弟們都蠻有實力的，但可能經驗上比較不足，陣中經驗比較豐富的投手群也需要分享經驗、適時提點。

陳冠宇看好陣中另一名26歲左投呂彥青，稱讚呂彥青具備好投手的特質，危機時不會怯場，危機時控球比沒有危機時展現的更好，也不會把緊張情緒放在臉上，「光是這點我就覺得他是適合在高張力比賽出賽的球員，看好他有機會擔任關鍵拆彈手的角色。」（編輯：屈享平）1120129