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呂彥青從代表隊最菜到投手第2老 盼助學弟心理建設

2025/2/4 17:33
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（中央社記者謝靜雯台北4日電）中信兄弟28歲投手呂彥青從代表隊最菜，到此次成為經典賽資格賽投手群第2年長，直呼時間過得很快；成為學長後希望幫助年輕投手做心理建設，也表示能代表國家出賽很光榮。

3月將滿29歲的呂彥青業餘時期成棒代表隊資歷不少，2015年先後參加世大運、亞錦賽、世界12強棒球賽，當時年僅19歲都是代表隊投手群最菜，今年入選世界棒球經典賽（WBC）資格賽集訓名單，成為僅次於陳韻文，投手群第2老。

呂彥青接受中央社記者訪問時直呼「好可怕，時間過好快」，也笑說一開始看到名單還想說，「不可能吧！我是投手第2老了」；看到陣中年輕投手，坦言有點想到過去的自己，年輕球員通常都會害怕與學長互動，不熟就不好意思開口，就像自己當初年輕時，也很害怕主動跟學長聊天。

呂彥青表示，現在成為學長，覺得可以給年輕人不一樣心理建設，球技相信大家都知道如何調整，可以入選的球員都有一定實力，場上的心理建設比較重要。

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去年底世界12強棒球賽台灣隊有名單異動，當時呂彥青也在遞補人選中，但最後沒有加入，呂彥青表示，當時中職總冠軍賽打完，身體已有點疲勞，所以先休息，但相信每個人都是想要替國家爭光，可以奪下世界冠軍，證明台灣棒球也可與世界抗衡。

呂彥青表示，目前慢慢調整中，有比較早進入狀況，定位應是後援，至於資格賽對手，目前初步印象是尼加拉瓜，應該會蠻強的。（編輯：陳仁華）1140204

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