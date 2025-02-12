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樂天桃猿將赴石垣島打交流賽 26人名單出爐

2025/2/12 14:54
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（中央社記者楊啟芳台北12日電）中職樂天桃猿隊將於15、16日第8度進行「亞洲門戶交流賽」，至日本石垣島與日職千葉羅德海洋隊交手，桃猿隊今天公布參賽26人名單，不過陳冠宇因左肩不適臨時換陣。

日職羅德海洋隊本屆賽事以一軍為主體出賽，樂天桃猿隊也派出包含12強國手黃子鵬、王志煊、莊昕諺、陳晨威，以及潛力新秀張趙紘、何品室融等人組隊迎戰。

桃猿副領隊沈鈺傑表示，原定參戰的陳冠宇因近日左肩略感不適，雖無大礙，但基於保護選手且珍惜難得的交流賽事機會而換陣。

桃猿球團表示，因應羅德隊陣容，此次桃猿隊以一軍部分主力選手搭配重點培育的年輕新秀，目標除全力搶勝外，主力選手以戰備戰調整強度，更期許年輕選手們透過高強度的交流賽累積經驗。

此次石垣島交流賽桃猿隊陣容，共10名投手、3名捕手、7名內野手、6名外野手。

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參賽26人名單，分別為投手黃子鵬、陳克羿、王志煊、劉昱言、莊昕諺、蘇俊璋、曾家輝、劉家翔、邱駿威、賴胤豪；捕手張閔勛、宋嘉翔、毛英傑；內野手梁家榮、馬傑森、陳佳樂、杜禹鋒、張趙紘、曾冠傑、游承勳；外野手陳晨威、林政華、林禹叡、何品室融、李勛傑、邱鑫。

樂天桃猿隊將在14日啟程前往石垣島，亞洲門戶交流賽在15、16日台灣時間中午11時於石垣市營球場開打，屆時桃猿球員將披上第12代春訓戰袍應戰。（編輯：張雅淨）1140212

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