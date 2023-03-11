經典賽中國隊率先被淘汰 美籍總教練：深感失望

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（中央社台北11日電）世界棒球經典賽B組賽事，連敗兩場的中國隊今天出戰澳洲，最後以2比12被對手扣倒三連敗確定無緣晉級。美籍總教練崔諾（Dean Treanor）賽後表示深感失望，並說自己心情也很糟。

中國與日本、韓國、澳洲、捷克同一組，首戰日本以1比8落敗；昨天5比8被捷克逆轉。今天對壘陣中不乏美國職棒大聯盟（MLB）及3A和2A好手的澳洲，總計被擊出12支安打包括1支3分全壘打，比賽提前於7局結束。

微博帳號「越之」的網友發文指出，賽後中國隊總教練崔諾表示，自己的心情糟糕，並說：「坦率來說我的心情並不好。今天我很失望，今天中國隊整體發揮的都不好，這是我們參加的WBC三場比賽中最差的一場。」

崔諾還說：「中國隊的三場比賽都是一開始落後，在棒球來說，我們很早就給自己製造了困難。比賽中，我們一度追到2:5，但是沒把握住滿壘的機會。」

被問到最後一場將對決韓國，他表示，韓國是一支很好的球隊，對中國隊來說這會是艱難的比賽，雖然3連敗仍鼓勵隊員，這只是數字，選手們依舊可以昂著頭奮戰。

新浪體育的記者問崔諾，3場比賽打完，暴露中國隊先發投手都無法壓制對手打擊的毛病，那麼該如何備戰今年9月揭幕的杭州亞運。

崔諾說，WBC還剩一場，現在還沒有空想亞運會，但相信這次比賽的經驗將影響亞運會的陣容，希望中國隊的牛棚陣容更札實，並且把參加WBC的經驗帶到亞運。

回顧中國隊首戰球星如雲包括「二刀流」大谷翔平助陣的日本隊，雖然1比8吞敗，但梁培擊出陽春全壘打，楊晉更是相中大谷的速球振臂揮出安打上壘，令人刮目相看。

中國媒體澎湃新聞更是大力吹捧「一記全壘打震驚日本隊，年輕的中國棒球回歸世界大賽舞台」，並說美國棒壇的千勝名帥崔諾對子弟兵充滿信心，讚譽他們是中國棒球的未來，有能力「震驚世界」。

不過之後對戰「斜槓隊」捷克該贏未贏，尤其被擊出3分全壘打導致比數逆轉，最後5比8敗陣，重挫中國隊士氣，也影響今天出戰澳洲隊的場上發揮。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1120311