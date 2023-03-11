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張育成經典賽敲關鍵追平2分砲 「敬禮」外媒也好奇

2023/3/11 00:30（3/11 07:43 更新）
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張育成6局敲出2分全壘打把比數追成7比7，邊跑壘邊敬禮，全場球迷嗨翻。中央社記者徐肇昌攝 112年3月10日
張育成6局敲出2分全壘打把比數追成7比7，邊跑壘邊敬禮，全場球迷嗨翻。中央社記者徐肇昌攝 112年3月10日
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（中央社記者謝靜雯台中11日電）「絕對忠誠」張育成10日在世界棒球經典賽與義大利隊比賽有好表現，全場觀眾「敬禮」回敬，連外國媒體都好奇，6局敲出追平比數2分砲，張育成笑說當下想著：「耶！追平了」。

張育成此次加入世界棒球經典賽台灣代表隊前，因兵役問題引起風波，但經典賽打出好表現回應外界質疑和謾罵，面對「逃兵阿成」、「二兵阿成」等酸語，張育成坦然看待，甚至拿「敬禮」當作慶祝手勢。

張育成3局敲出二壘打，場邊啦啦隊長喊出「全體立正、向中外野敬禮」，觀眾也很配合，張育成6局敲出追平比數2分砲、是球隊扭轉氣勢的關鍵，台灣隊終場以11比7拿下關鍵勝利，張育成單場2安都是長打、貢獻2分打點。

賽後記者會連外媒都好奇「敬禮」手勢的由來，只能由台灣隊的新聞官代為回應，「這是一個很長的故事」。

張育成表示，個人表現好很開心、和球隊贏球開心的感覺不一樣，「感謝主、能夠幫助球隊打出分數，這也是球員應該做的事情」，被問起繞壘時心中在想什麼，張育成笑說：「耶！追平了」，心情很興奮，也希望隊友繼續打回分數。

義大利隊總教練皮耶薩（Mike Piazza）直言，張育成那發全壘打改變了比賽局勢，面對張育成這種打者，只要有一點點錯誤、他就有辦法掌握機會。（編輯：龍柏安）1120311

台灣隊張育成6局下轟出2分砲，助隊以7比7追平比數，球迷集體做出「敬禮」動作。中央社記者王騰毅攝 112年3月10日
台灣隊張育成6局下轟出2分砲，助隊以7比7追平比數，球迷集體做出「敬禮」動作。中央社記者王騰毅攝 112年3月10日
#張育成
#台灣隊
#義大利隊
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