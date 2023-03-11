呂彥青27歲生日永生難忘 經典賽初登板好投摘勝

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（中央社記者謝靜雯台中11日電）台灣隊投手呂彥青10日過27歲生日帶來好運，對義大利隊比賽6局登板中繼，是個人經典賽初登板，2局無失分好投幫助球隊拿下關鍵勝利、也是勝投，讓他直呼：「永生難忘」。

世界棒球經典賽台灣隊10日與義大利隊交手，5局打完台灣隊5比7落後，6局上義大利隊2人出局、壘上有人時換上呂彥青接手中繼，他的關鍵牽制，不花1球就抓到盜壘跑者、替球隊守住再掉分危機。

呂彥青7局續投，2人出局後雖接連投出2次保送，但及時回穩，接著讓打者敲出游擊方向滾地球出局、力守不失分。

呂彥青10日比賽總計36球投2局，沒被敲出任何安打，雖然投出偏多的3次保送、另有2次三振，但沒有失掉分數，球隊終場以11比7拿勝，呂彥青是勝投。

呂彥青表示，6局接手中繼一壘有人，捕手下達牽制指令，想著軟性牽制，沒想到跑者真的跑了、也抓到盜壘跑者，收到很好的效果。

呂彥青此次是首度披上國家隊戰袍打世界棒球經典賽，首場登板就有好表現，生日當天完成經典賽初登板，也替球隊拿下關鍵勝利，收下經典賽個人首勝。

呂彥青直呼這場勝利「永生難忘」，也提到10日中午時球隊有幫忙慶生，當時有許下生日願望，「現在第1個願望已經達成了，希望接下來第2個、第3個願望也可以達成。」（編輯：龍柏安）1120311