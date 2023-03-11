經典賽「1人左」限制造就代打時機 范國宸敲安建功

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台灣隊10日世界棒球經典賽A組預賽第2戰迎戰義大利隊，7局下雙方平手時，台灣好手范國宸上陣代打敲安，把隊友送回本壘拿下超前分。中央社記者徐肇昌攝 112年3月10日

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（中央社記者謝靜雯台中11日電）世界棒球經典賽台灣隊10日與義大利隊交手，6局張育成敲出追平2分砲，總教練林岳平運用「1人左」限制，7局2次換代打時機都是關鍵，包括敲出超前比數、內野安打建功的范國宸。

世界棒球經典賽台灣隊10日與義大利隊交手戰況膠著，台灣隊6局下靠著張育成2分砲扳平比數，帶起球隊士氣，7局下攻勢延續，1人出局後陳傑憲選到四壞保送，成晉代打敲安，江坤宇安打攻佔滿壘，范國宸內野安打送回致勝分。

成晉代打王柏融的棒次，范國宸則是代打手感火燙的鄭宗哲，被問起兩次換代打決定，總教練林岳平表示，成晉和范國宸都是板凳預備代打的右打者，此次經典賽限制使用「1人左」，投手至少必須面對3名打者，當時義大利隊換上左投，台灣隊抓準時機換代打，很高興球員們可以完成任務。

台灣隊今天由江少慶先發投2局失2分，王維中接手中繼投2局失掉4分，陳冠宇投0.2局失1分，陳禹勳中繼1局無失分，呂彥青投2局無失分、拿下勝投，宋家豪後援1.1局無失分拿下救援成功。

林岳平表示，開賽投手群確實有遇到亂流，而從義大利比賽開始是3連戰，不能讓投手投球數超過限制，只能分工完成後面局數，感謝打線支援，在投手群失掉7分的狀況下還有辦法贏球。

范國宸代打建功，他表示當下想著把球打到外野就有機會得分，後來靠著內野安打送回分數，也算很幸運。

范國宸表示，賽前的情蒐資料也有幫助，關鍵時刻上場代打，教練團鼓勵輕鬆面對、平常心照自己的策略走，「今天這場比賽對我們或對球迷都很有意義」。（編輯：龍柏安）1120311

台灣靠著范國宸適時安打、助隊超前比數，休息區隊友們開心歡呼。中央社記者王騰毅攝 112年3月10日