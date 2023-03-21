經典賽冠軍戰 日本派左投今永昇太先發

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（中央社東京21日綜合外電報導）日本隊今天力克墨西哥隊闖入世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰，明天將對決美國隊。日本「東京體育網」報導，日本隊監督栗山英樹今天表示，明天賽事將由29歲的日本職棒DeNA隊左投今永昇太掛帥先發。

至於美國隊的部分，則擬派出34歲的美國職棒大聯盟亞利桑那響尾蛇隊右投凱利（Merrill Kelly）先發。

栗山說，考量到登板間隔，今永並沒有投到非常多球。至於28歲的投打「二刀流」球星大谷翔平明天是否可能再登板投球，栗山僅說，要看大谷的身體狀況而定，可能性並非為零。

今永本屆賽事在對戰韓國隊及義大利隊兩場比賽曾登板救援，防禦率2.25。（譯者：黃名璽/核稿：徐崇哲）1120321