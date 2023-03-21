經典賽日本逆轉墨西哥 周東佑京展神速快腿[影]

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日本20日在世界棒球經典賽對墨西哥之戰，9局下靠代跑周東佑京（左）跑回超前分6比5逆轉擊敗對手闖進冠軍戰。（共同社）

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（中央社邁阿密20日綜合外電報導）日本今天在世界棒球經典賽對墨西哥之戰，9局下靠代跑周東佑京跑回超前分6比5逆轉擊敗對手闖進冠軍戰。周東從一壘跑回本壘僅花10.28秒，本屆經典賽在美國球場第2快。

日本這場與墨西哥的4強賽泰半處於落後苦追，9局下周東佑京跑回致勝分逆轉戰局搶下冠軍戰門票。他從一壘直闖本壘只花10.28秒，每秒30.4英呎的速度已屬頂級，也成為日本獲勝的功臣之一。

此役，烏力亞斯（Luis Urias）在3局上從日本「令和怪物」佐佐木朗希手中揮出3分砲，讓墨西哥3比0領先，日本直到7局下才靠吉田正尚的3分彈扳平。

沒想到8局上墨西哥立刻再靠維杜格（Alex Verdugo）、巴瑞德斯（Isaac Paredes）各敲一支帶有打點的安打進帳兩分再以5比3超前。

8局下靠山川穗高的高飛犧牲打追回1分後，日本9局下把握最後反攻機會。首名打者大谷翔平敲出二壘安打、吉田正尚獲保送，日本當機立斷改換快腿周東佑京代跑一壘的吉田。

日本總教練栗山英樹的這個「神調度」，成為日本向墨西哥說再見的關鍵。

今天前3打數都遭三振的村上宗隆，9局下頂住壓力揮出中外野深遠安打，二壘的大谷翔平輕鬆跑回本壘追平，一壘的周東佑京快馬加鞭一口氣衝回本壘幫球隊逆轉贏球。

頭兩屆經典賽2連霸的日本，將在冠軍賽遭遇上屆冠軍美國。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1120321