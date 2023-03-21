經典賽日本村上宗隆再見安打 逆轉墨西哥晉冠軍戰[影]
2023/3/21 10:49（3/21 11:31 更新）
日本21日在世界棒球經典賽4強賽上演大逆轉，9局下4比5落後，靠著村上宗隆（左前）的再見安打，以6比5擊敗墨西哥。（共同社）
（中央社記者林宏翰洛杉磯20日專電）日本隊今天在世界棒球經典賽（WBC）4強賽上演絕地大逆轉，9局下4比5落後，靠著村上宗隆的再見安打，以6比5擊敗墨西哥，台灣時間22日上午7時與美國爭冠。（編輯：陳惠珍）1120321
日本21日逆轉擊敗墨西哥，隊員開心灑水慶祝。（共同社）
日本與美國將於台灣時間22日爭冠。（圖取自twitter.com/WBCBasebal）
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