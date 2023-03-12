經典賽淘汰陳禹勳受訪哽咽：台灣棒球是有機會的

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世界棒球經典賽A組預賽12日中午在台中洲際棒球場進行台灣隊與古巴隊的比賽，8局下台灣隊派出陳禹勳（圖）接替中繼的曾峻岳。中央社記者徐肇昌攝 112年3月12日

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（中央社記者謝靜雯台中12日電）世界棒球經典賽台灣隊今天不敵古巴無緣晉級，投手陳禹勳受訪哽咽到說不出話來，勉強擠出：「台灣棒球是有機會的。」野手吳念庭則落淚表示，很希望跟這個團隊繼續打下去。

經典賽是陳禹勳的夢想舞台卻在預賽止步，陳禹勳賽後受訪表示，「經典賽是棒球比賽強度最高的，看到了世界棒球，然後...」講到這裡陳禹勳哽咽到說不出話，停了約35秒之後才勉強擠出一句「台灣棒球是有機會的」。

世界棒球經典賽台灣隊確定預賽止步，賽後球員紛紛落淚、情緒久久難以平復，野手吳念庭此次經典賽集訓手感慢熱，但正式賽首戰就開轟，攻守表現佳，表現讓母球團日職埼玉西武獅隊總經理渡邊久信稱讚。

今天輸球吳念庭也有流淚，他表示，經典賽睽違10年又回到台中洲際棒球場，「而因為棒球效力中職、日職、美職各方的球員又聚集在一起，也因為棒球讓國人凝聚一起，因為棒球讓世界看到台灣」。

吳念庭也表示，預賽4場比賽大家都很盡力，結果不如意只能接受。從高中就在日本打球，此次回到台灣打國家隊，吳念庭表示，很喜歡這個團隊，不好的時候大家一起扛，一路走過來，越來越好，很希望跟這個團隊繼續打下去。

吳念庭提到，棒球是台灣的國球，大家都希望帶著球迷去東京、去邁阿密。吳念庭講到一半又忍不住哽咽，他說：「球迷的加油聲我們都有聽到，我們也想打好，但至少我們打出感動的比賽，謝謝全台的球迷為我們加油。」（編輯：張雅淨）1120312