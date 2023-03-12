曾峻岳經典賽流鼻血不想退場飆3K 盼再拚國家隊

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世界棒球經典賽A組預賽12日在台中洲際棒球場進行台灣隊與古巴隊的比賽，7局下台灣隊投手曾峻岳登板，接連被敲2支安打，之後又兩度因為流鼻血暫停，但堅持留在場上，面對中心棒次3到5棒連續飆出3次三振化解危機，讓他相當振奮。中央社記者徐肇昌攝 112年3月12日

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（中央社記者謝靜雯台中12日電）世界棒球經典賽台灣隊最菜投手曾峻岳今天7局接手中繼，投到一半流鼻血仍想留在場上，最後連飆3K化解失分危機，首度國際賽經驗找到面對壓力的方式，他希望未來進國家隊「每次都有機會」。

台灣隊今天與古巴隊交手，6局打完台灣隊0比7落後，曾峻岳7局下接手後援，接連被敲2支安打，台灣隊喊出暫停，防護員走上場處理曾峻岳流鼻血的狀況，暫時處理後，曾峻岳續留場上投球，先飆出三振後再喊暫停處理鼻血狀況，接著連飆2K，投1局飆速152公里，力守沒有失分。

曾峻岳賽後表示，剛開始有感覺到不像是一般的流鼻水，所以喊暫停讓防護員上場看才發現是流鼻血，第一次投球發生這種狀況，可能也是壓力大，教練團有詢問是否還可以留在場上，「我回答我想要丟完」。

曾峻岳在8日與巴拿馬比賽也有登板中繼，當時1個出局數都沒有抓到，被敲2支安打，失掉3分責失分，今天登板氣勢完全不同。

曾峻岳表示，第一場比賽丟不好，今天再登板當然有壓力，但不去想過去的比賽，上場就是放手全力丟、進攻好球帶。

21歲的曾峻岳是此次台灣隊年紀最小的投手，首度參與一級國際賽事很亢奮、壓力也很大，但有跟隊上的心理醫師、教練聊過，找到自己的調整方式。被問起是否期待下一次的國家隊，曾峻岳回答「希望每次都有機會」。（編輯：唐聲揚）1120312