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回顧經典賽種種 陳傑憲哽咽：穿這件球衣很不容易

2023/3/12 17:26（3/12 18:00 更新）
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世界棒球經典賽台灣隊12日不敵古巴隊、確定無緣晉級，野手「四爺」陳傑憲本屆攻守表現亮眼，對古巴賽後一路哭著退場，說了2次「穿上這件球衣真的很不容易」。圖為陳傑憲出賽畫面。中央社記者徐肇昌攝　112年3月12日
世界棒球經典賽台灣隊12日不敵古巴隊、確定無緣晉級，野手「四爺」陳傑憲本屆攻守表現亮眼，對古巴賽後一路哭著退場，說了2次「穿上這件球衣真的很不容易」。圖為陳傑憲出賽畫面。中央社記者徐肇昌攝　112年3月12日
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（中央社記者謝靜雯台中12日電）世界棒球經典賽台灣隊確定無緣晉級，「四爺」陳傑憲也一路哭著退場，說了2次「穿上這件球衣真的很不容易」，回顧從集訓到正式賽種種，也對球迷喊話，「希望愛棒球的你們繼續為我們加油」。

世界棒球經典賽台灣隊今天不敵古巴隊、確定無緣晉級，野手「四爺」陳傑憲此次攻守表現也很亮眼，賽後一路哭著退場。

被問起情緒激動的原因，陳傑憲直言，「心情很複雜」，此次的團隊很強，每場比賽都是滿場的球迷為台灣隊加油，沒辦法帶著大家去東京、邁阿密，真的很可惜。

比賽最後一個出局數出現後，陳傑憲腦海中閃過從1月底斗六集訓到此刻的種種，提到在集訓時壓力沒有這麼大，大家很努力準備，團隊相處很好，北上打熱身賽時開始感受到氛圍，再回到台中正式賽時壓力真的很大。

陳傑憲講了2次「穿上這件球衣（國家隊）真的很不容易」，大家都盡了最大的努力，只是結果不如預期的好。他也對球迷喊話，「雖然輸球，希望愛棒球的你們繼續為我們加油，因為你們的加油就是我們的動力。」

回顧經典賽4場比賽，陳傑憲表示，這個過程真的很美好，也沒有預期到可以在經典賽有好表現，尤其是對義大利和荷蘭隊那2勝，真的很不容易，因為對手很強大，台灣隊的資歷不漂亮，但韌性比其他國家好。

「輸了就是輸了，沒有藉口，這就是我們跟其他國家的差距。」陳傑憲也希望透過這次比賽看到自己的不足，才能再加強、努力追上別人的腳步，也大聲對一起奮戰的隊友們說：「我愛你。」（編輯：張雅淨）1120312

#陳傑憲
#台灣隊
#世界棒球經典賽
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