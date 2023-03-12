張育成謝球迷帶他回國家隊 彭政閔：台灣最好打者

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2023世界棒球經典賽A組預賽台灣隊12日最後一戰面對強敵古巴隊，9局上，台灣打者張育成擊出外野深遠二壘安打，帶1分打點。中央社記者徐肇昌攝 112年3月12日

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（中央社記者謝靜雯台中12日電）世界棒球經典賽台灣隊被淘汰，張育成謝謝球迷的關注帶他回國家隊，扛起台灣隊4棒表現亮眼，打擊教練彭政閔也表示，「他確實是台灣最好的打者，證明他可以在大聯盟站穩一席之地」。

世界棒球經典賽台灣隊陣中唯一的美職大聯盟現役好手張育成扛4棒打出好表現，預賽總計4場出賽，共16打數敲出7支安打，有2發全壘打，對荷蘭比賽敲出滿貫砲、振奮人心。

台灣隊總教練林岳平表示，張育成表現無庸置疑，打得非常好、是非常棒的職業選手，懂得在關鍵時刻調適心情、面對每次比賽，未來的進步令人期待。

過去國家隊的中心棒次、此屆經典賽台灣隊打擊教練彭政閔也很讚賞張育成，彭政閔稱讚張育成是台灣最好的打者，這次比賽雖然一開始有點小風波，但張育成加入後全心全意為國家、為球隊展現出他的能力，也感謝他帶領台灣隊。

彭政閔口中的「小風波」，是張育成一開始婉拒出賽，張育成從球迷口中謾罵的「逃兵阿成」、「二兵阿成」變成帶起「敬禮」風潮的台灣英雄。張育成今天賽後受訪時一邊流淚一邊回應，「很感謝球迷，從接獲徵召時他們的關注，讓我能夠回到這個球隊，真的感謝球迷才能讓我有這次表現，謝謝球迷，我愛你們。」（編輯：張雅淨）1120312