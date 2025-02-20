WBCQ台灣隊首戰 西班牙先發是否為雷法教頭保密

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（中央社記者楊啟芳台北20日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）將於明天開打，台灣隊首戰將與西班牙交手，被問到對戰台灣的先發是否為前中職洋將雷法，西班牙總教練普拉達今天表示，保留到最後一刻再公布。

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）今天在台北大巨蛋進行官方練球日，台灣隊明天晚上首戰則是要與西班牙隊交手，之前曾有外國媒體爆料西班牙隊會推出前中職樂天桃猿隊洋投雷法（Elian Leyva）先發登板對上台灣隊，雷法曾在2023年於桃猿隊出賽12場、防禦率3.88。

不過，西班牙總教練普拉達（Nelson Prada）今天受訪時表示，「我們這邊還沒有聽到任何其他隊公布先發，所以我們也會保留到最後一刻。」至於是否有預設明天台灣會由誰先發，普拉達指出，「當然還不知道，也沒有特別去猜想，不管哪一個投手先發，我們都會全力迎戰。」

普拉達指出，西班牙隊球員們已經100%準備充足，從2月1日就開始在巴塞隆納集訓，2月中就抵達台灣備戰，到目前已經約12天，也與中職味全龍、台鋼雄鷹等球隊打熱身賽，「球員們已經適應好台灣的場地、氣候，準備好面對明天重要的比賽。」

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被問到對台灣隊的印象，普拉達表示，教練團、球員都很清楚台灣隊是很有實力的對手，畢竟是去年世界12強棒球賽的冠軍，「我們球員、教練都付出很多心力準備比賽，明天非常重要。」普拉達也喊出目標就是3場比賽都贏下來、並晉級明年世界棒球經典賽。

至於今天在台北大巨蛋練球的感想，普拉達說：「整個環境非常乾淨，我在球員時期也在美國大聯盟打過好幾年，大巨蛋跟大聯盟球場有得比、甚至更好，而且工作人員都很細心。」（編輯：李亨山）1140220