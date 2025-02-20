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陳宇宏入選WBCQ名單直呼不可思議 盼發揮下勾優勢

2025/2/20 18:51（2/20 19:26 更新）
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中華職棒台鋼雄鷹隊下勾投手陳宇宏（圖）入選世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊28人名單，他20日受訪時說，得知入選當下感到「有點不可思議」，但很榮幸可以為國家貢獻。中央社記者張新偉攝 114年2月20日
中華職棒台鋼雄鷹隊下勾投手陳宇宏（圖）入選世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊28人名單，他20日受訪時說，得知入選當下感到「有點不可思議」，但很榮幸可以為國家貢獻。中央社記者張新偉攝 114年2月20日
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（中央社記者楊啟芳台北20日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊28人名單出爐時，下勾投手陳宇宏驚喜入選，他今天直呼得知入選時「有點不可思議」，很榮幸可為國家貢獻，盼對中南美洲球隊發揮優勢。

台鋼雄鷹隊投手陳宇宏本來沒有在WBCQ台灣隊的36人集訓名單中，不過有在一開始的大名單，並在模擬賽、台韓交流賽擔任支援投手，結果他在12日交流賽繳出中繼2.1局、無失分好投，最終28人正式名單公布時，順利入選台灣隊。

陳宇宏今天直呼，「我是覺得有點不可思議，感謝台鋼讓我來支援，也謝謝曾總（曾豪駒）對我有信心，很榮幸可以為國家貢獻。」陳宇宏也提到，總教練曾豪駒希望他這次資格賽可以對上中南美洲隊伍，發揮下勾投手優勢。

陳宇宏上次打國家隊是2022年U23世界盃棒球賽，他表示，之前U23也是登板對戰中南美洲球隊，「以我的認知，中南美洲打者比較會想要揮大棒，而且我的球速沒有那麼快，他們的攻擊慾望更強烈；會用快、慢搭配，讓他們打不好。」

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談到自己目前狀況，陳宇宏表示，現在球速有出來，不過畢竟時間點在季前，控球方向還沒有那麼準確；雖然一開始不知道自己會入選台灣隊，不過他提到，農曆過年前就提早開機，過年放假期間也有保持訓練，「因為我比較沒辦法休太多天」。

WBCQ將於明天開打，這幾天預計都將會湧進近4萬名觀眾進場加油，對此陳宇宏說：「一定會很震撼，不過那天對韓國的交流賽人數也是滿多，去年球季也剛好在大巨蛋先發過，應該可以適應。」（編輯：陳仁華）1140220

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