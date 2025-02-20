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WBCQ台灣首戰西班牙 陳傑憲：鼓勵隊友不要畏縮

2025/2/20 18:46（2/20 19:31 更新）
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世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）21日將開打，台灣隊長陳傑憲（圖）20日在官方練球日受訪表示，由於這次年輕選手比較多，有提醒隊友要拿出鬥志、不要畏縮。中央社記者張新偉攝 114年2月20日
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）21日將開打，台灣隊長陳傑憲（圖）20日在官方練球日受訪表示，由於這次年輕選手比較多，有提醒隊友要拿出鬥志、不要畏縮。中央社記者張新偉攝 114年2月20日
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（中央社記者楊啟芳台北20日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）明天開打，台灣隊首戰西班牙，台灣隊長陳傑憲今天表示，由於這次年輕選手比較多，今天有提醒隊友，明天開始要拿出鬥志、不要畏縮。

談到開賽前1天大家的狀態，陳傑憲今天在官方練球日受訪說：「我們每天都有心理課，心理老師會幫我們做一些功課，畢竟年輕球員比較多，這方面就比較需要去學習，這次對年輕選手來說是張力很大的比賽。」

陳傑憲也提到，有發現年輕選手比較靦腆，「我今天有跟選手稍微講一下，這是一個戰場，在戰場上要把你的氣勢、鬥志拿出來，我希望他們從明天開始在場上盡力去發揮、大膽去表現，不要畏縮，展現年輕的鬥志。」他透露，大家其實皮都繃滿緊的，一心都想要為台灣拿下資格。

被問到與學弟的相處方式，陳傑憲指出，會盡量去跟學弟溝通、聊天，「畢竟學弟一開始都不太敢跟學長講話，要主動去了解學弟。」他也提到，這幾天慢慢發現有些年輕球員很可愛，像是林維恩、陳柏毓都很好笑，「這幾天相處起來其實還蠻開心的。」

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明天台灣隊首戰對上西班牙，陳傑憲指出，一開始聽到西班牙會認為沒有很厲害，「但看完陣容後發現，沒有幾個西班牙人，看情蒐後覺得是蠻厲害的隊伍，期待明天能夠適時發揮、拿下勝利，因為第1場真的很重要。」

雖然大會晚間9時才會公布先發投手，不過西班牙有機會推出前中職樂天桃猿隊洋投雷法（Elian Leyva）先發，陳傑憲指出，之前對戰的感覺，雷法是直球轉速不錯的投手，指叉球也不錯，會用上、下角度去跟打者周旋，「說難打沒有到很難打，但也沒有說很好打，還是要看臨場反應。」（編輯：龍柏安）1140220

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世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）21日起將在台北大巨蛋登場，20日進行官方練球日，台灣隊進場練球備戰，先拍完合照後再回休息區換裝準備練習。中央社記者張新偉攝 114年2月20日
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）21日起將在台北大巨蛋登場，20日進行官方練球日，台灣隊進場練球備戰，先拍完合照後再回休息區換裝準備練習。中央社記者張新偉攝 114年2月20日
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