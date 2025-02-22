李宗賢兒子生日當天替補開轟 賽後直呼不可思議

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（中央社台北22日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊打者李宗賢今天在9局上轟出2分砲，剛好今天是兒子的生日，成為最棒生日禮物，李宗賢也透露，這是自己第一次在國際賽開轟，「覺得滿不可思議的」。

李宗賢昨天對西班牙時先發打第9棒沒敲出安打，今天對上南非的比賽沒有先發，不過在8局下替補上場守三壘，9局上就轟出2分砲，幫助台灣隊添保險分；9局下雖然有1顆內野安打沒有處理起來，不過最後李宗賢策動雙殺化解，台灣隊以9比1獲勝。

賽後李宗賢透露，自己棒球生涯從來沒有在國際賽開轟過，「覺得滿不可思議的，內心很感動，加上隊友的好表現，上去也希望可以跟著隊友的腳步，把勝利拿下來」。

李宗賢也提到，一開始擊到球時覺得有打到甜蜜點，「跑到一半聽到我們球迷的喊聲，想說發生什麼事，看到裁判的手勢後覺得不可思議」，而且今天剛好是兒子的生日，來球場前就有跟家人通電話，「想跟小孩說聲生日快樂」。

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雖然今天比賽沒有先發，不過李宗賢強調，比賽前半段自己的角色就是盡全力幫隊友加油、給隊友最好支持。

他還說：「彼此要像一家人，前面看到很多選手的拚勁，有些都快抽筋了，帶著這個拚勁上去和投手對決的心態，不管是投手或者野手，大家都是把內心整個敞開，在球場上全力以赴。」（編輯：陳彥鈞）1140222