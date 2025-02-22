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經典賽資格賽宋晟睿4安猛打跑出場內全壘打 直呼很累腳痠[影]

2025/2/22 23:29（2/23 00:46 更新）
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世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊22日在晚場賽事迎戰南非，台灣打者宋晟睿（右）繳出一記場內全壘打。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊22日在晚場賽事迎戰南非，台灣打者宋晟睿（右）繳出一記場內全壘打。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日
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（中央社記者謝靜雯台北22日電）野手宋晟睿今天在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）對南非比賽先發出賽展現腳程，4安猛打賞，包括2支內野安打、1支場內全壘打，他笑說跑完很累腳也有點痠。

經典賽資格賽台灣隊今天與南非交手打線發揮，也展現速度戰，宋晟睿先發打9棒、守右外野，2局敲出安打，4局跑出內野安打，再靠著隊友安打、暴投跑回分數。

宋晟睿6局上敲出右外野方向深遠飛球，一路奔回本壘、跑出場內全壘打，帶有1分打點，7局上遭觸身球保送，8局上再敲出游擊方向內野安打，單場5打席上壘率百分百，敲出4安貢獻1分打點有2得分。

宋晟睿表示，今天先發上場打擊，目標就是將好球帶設定好，沒有想著要把球打多遠，只要把球打扎實，打到球就有機會上壘、甚至是得分，但也不能輕敵。

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至於6局打出場內全壘打的那個打席，第1顆球為直球，第2顆是曲球，一開始節奏有點被帶走，策略是「把球帶進來、推打」，沒想過外野手會漏接，一看到對手漏接就想要嘗試跑回本壘，「上一次場內全壘打應該是高中了。」

宋晟睿表示，加入集訓後儘管前半段練習賽安打都沒有出爐，但自認選球狀況一直不錯，經典賽資格賽的比賽用球比較彈，確實打到球、讓球飛就有機會，職業生涯首度跑出場內全壘打，沒特別看秒數，但笑說很開心，只是跑完很累、腳也蠻痠的。（編輯：龍柏安）1140222

#宋晟睿
#南非
#世界棒球經典賽資格賽
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