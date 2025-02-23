經典賽資格賽圖文直播 台灣推19歲徐翔聖先發戰尼加拉瓜【不斷更新】
2025/2/23 15:09（2/23 16:34 更新）
（中央社網站）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊確定將打25日比賽拚最後一席正賽門票。今天第3戰派出19歲旅日投手徐翔聖先發，對決目前全勝的尼加拉瓜。中央社同步進行即時圖文轉播。
台灣隊今天先發打序為林佳緯（左外野）、李宗賢（二壘）、陳傑憲（指定打擊）、張育成（游擊）、吳念庭（三壘）、陳文杰（中外野）、王博玄（一壘）、蔣少宏（捕手）、宋晟睿（右外野）。
（記者：黃巧雯／編輯：林湘芸）1140223
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