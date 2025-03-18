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侯友宜、蔣根煌將訪日取經 參訪東京及西武巨蛋

2025/3/18 14:10（3/18 14:16 更新）
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新北市長侯友宜（右）18日主持中和區行動治理座談會議，據了解，他4月將和新北市議長蔣根煌率團訪日，規劃參訪東京巨蛋及西武巨蛋等行程。中央社記者王鴻國攝 114年3月18日
新北市長侯友宜（右）18日主持中和區行動治理座談會議，據了解，他4月將和新北市議長蔣根煌率團訪日，規劃參訪東京巨蛋及西武巨蛋等行程。中央社記者王鴻國攝 114年3月18日
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（中央社記者王鴻國新北18日電）新北市政府計畫興建大巨蛋，除提出6處大巨蛋潛力點，市長侯友宜還將和議長蔣根煌率局處首長及藍綠議員，於4月11日組團出訪日本東京取經，參訪東京巨蛋及西武巨蛋。

市府為推動大巨蛋興建計畫，日前提出板樹體育館、樹林大柑園、三峽麥子園、淡海新市鎮（二期）、台北看守所現址、樹林「機五」用地南側等6處大巨蛋潛力點，並將邀產官學界諮詢。

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據了解，侯友宜及蔣根煌將連袂率團訪日，預計4月11日出發、15日返台，團員中不僅有市府相關局處首長陪同，還有藍綠及無黨籍議員多達14人參團隨行。此行規劃前往東京巨蛋及西武巨蛋參訪。

新北市新聞局局長李利貞以訊息說明，侯友宜規劃配合議會出訪日本，將與議長及議員一同拜會友好城市，行程中將安排考察巨蛋和長照設施等。（編輯：方沛清）1140318

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